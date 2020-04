Un fost mare sportiv a murit

Ziare.

In lunga sa cariera, Sanders a castigat 20 de titluri in circuitul profesionist, printre care Openul Canadei, in 1956. A terminat pe locul secund in patru turnee majore, printre care si Openul Marii Britanii 1970, care ramane o participare memorabila. In finalul parcursului de la St Andrews, Sanders nu avea de reusit decat o lovitura de 0,9 metri pentru a-l invinge pe compatriotul sau Jack Nicklaus si a castiga titlul, dar a ratat.''Am castigat 20 de turnee in circuitul PGA, dar aceasta lovitura si-o aminteste lumea. Ce pot spune? Si eu imi amintesc mai ales asta!'', a relatat ulterior Sanders.Pe langa numeroasele titluri castigate, Doug Sanders a fost recunoscut pentru tinutele sale vestimentare deosebit de elegante, care i-au adus supranumele de ''Paunul din iarba'', iar revista Esquire l-a plasat intre cei mai bine imbracati zece sportivi din Statele Unite.