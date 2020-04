Un fost mare sportiv, rapus de coronavirus

Ziare.

Tom Dempsey (73 de ani) a fost depistat pozitiv cu coronavirus pe 25 martie, iar decesul a survenit pe 4 aprilie, relateaza presa de peste Ocean.Conform CNN , Tom Dempsey suferea de dementa.Lupta lui Dempsey cu virusul "parea promitatoare la inceput, insa starea sa s-a inrautatit in ultima saptamana", a dezvaluit fiica sa, Ashley.A evoluat in cariera sa pentru New Orleans Saints, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Houston Oilers si Buffalo Buls.I.G.