Un fost mare sportiv s-a stins din viata

Ziare.

com

Clubul Packers a anuntat ca Davis, inclus in Hall of Fame, s-a stins la un spital din Santa Monica (California), fara a precizat cauza decesului.Davis a jucat pentru Packers in perioada 1960-69, facand parte din echipa care a castigat Super Bowl-ul in 1967 si 1968. Davis a fost primul capitan afroamerican din istoria echipei.De remarcat ca in 12 sezoane jucate in NFL el nu a lipsit la niciun meci (162 in total), iar in 1981 a fost inclus in Pro Football Hall of Fame.Willie Davis a evoluat la nivel de colegiu la Grambling, iar in 1958 a plecat la Cleveland Browns, ajungand in 1960 la Green Bay Packers.Dupa retragere, a fost analist pentru NBC timp de cinci ani.