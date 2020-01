Un medaliat olimpic din Romania a fost prins dopat

Ziare.

Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca a primit o informare din partea Agentiei Mondiale Antidoping (AMA-WADA) referitor la testul pozitiv al lui Razvan Martin. El a explicat ca procedura in acest caz nu este incheiata, decizia privind retragerea medaliei castigate de halterofil la Londra urmand sa fie luata doar daca testul va iesi pozitiv si in urma analizei probei B."In cazul lui Razvan Martin acum se analizeaza si proba B... asteptam sa vedem care este rezultatul si in aceasta proba si vom da un comunicat. Inca nu e definitiv cazul, a fost solicitata si analiza probei B, aceasta este stadiul. Deci procedura este in curs de desfasurare. Am primit de la WADA o adresa legata de cazul lui Martin. Dar deocamdata nu putem avea o pozitie pentru ca nu e incheiat. Dupa ce se anunta rezultatul vom sti sigur, se retrage sau nu medalia. Pana atunci facem doar speculatii, o fi, nu o fi.. Dupa proba B se va cunoaste verdictul, atunci nu mai exista loc de interpretare", a afirmat Covaliu pentru AGERPRES.Intrebat ce parere are despre faptul ca Romania pierde o medalie chiar la inceputul anului olimpic 2020, presedintele COSR a raspuns: "Au pierdut altii mult mai mult, dar asta e situatia, astea sunt riscurile. Pentru ca exista procedura aceasta de doping, s-a extins perioada de la 8 la 10 ani (n.r. - perioada in care WADA poate analiza din urma probele prelevate de la sportivi in timpul Jocurilor Olimpice). Deci si dupa 10 ani se pot reanaliza probele de la Jocurile Olimpice, iar asta cu tehnologia de azi".Contactat telefonic de AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat ca a auzit despre testul pozitiv al lui Razvan Martin, dar ca pana in prezent nu a primit niciun document oficial de la AMA/WADA."Momentan noi nu am primit nimic oficial in ceea ce il priveste pe Razvan Martin. Probabil ca a primit COSR ceva, dar momentan noi nu. Si eu am auzit ceva legat de Londra 2012, insa daca nu e o chestiune oficiala nu are rost sa discutam. Nu stiu detalii, nici substanta cu care a fost depistat, pentru ca nu am primit nimic nici de la COSR, nici de la WADA, nici de la ANAD. Si nici la federatia internationala nu e nimic. La federatia internationala este un alt scandal, cu presedintele de acolo", a spus Vlad.Acesta a mentionat ca sportivul Razvan Martin s-a retras din activitatea sportiva. "Razvan Martin este retras din activitatea sportiva in acest moment, nu a intrat in calcule pentru calificarea la Tokyo 2020. El a fost depistat pozitiv in 2013 si a fost suspendat 2 ani. Deci atunci nu a fost nimic legat de Jocurile de la Londra", a explicat Nicu Vlad.In varsta de 28 de ani, Martin are in palmares in cinci medalii, un bronz la JO 2012, un aur la CE 2011, un aur la CE 2012, un argint la CE 2017 si un argint la CE 2018. Sportivul nascut la Cluj-Napoca a pierdut doua medalii, aur la smuls si bronz la total, dupa ce a fost depistat dopat cu stanozolol la Campionatele Europene de la Tirana din 2013. In urma acelui test pozitiv el a fost suspendat intre 11 aprilie 2013 si 11 aprilie 2015.La 31 iulie 2012, halterofilul Razvan Martin a castigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra la categoria 69 de kilograme, cu un total de 332 kg (152 kg la stilul smuls si 180 la aruncat).Romania a incheiat Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 cu 9 medalii, dintre care doua de aur, cinci de argint si doua de bronz.Romania se afla pentru a doua oara in postura de a pierde o medalie olimpica la haltere dupa cazul Gabriel Sincraian. Acesta a fost depistat pozitiv la testosteron in timpul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro 2016, pierzand ulterior medalia de bronz castigata la categoria 85 kg. In 2017, Sincraian a fost suspendat pentru o perioada de opt ani de catre Federatia International de Haltere (IWF).Romania poate duce 4 sau 2 halterofili la Jocurile Olimpice de la Tokyo ca urmare a regulamentelor care sanctioneaza delegatiile in functie de numarul de cazuri pozitive depistate din 2008 si pana in prezent.In afara de testul pozitiv al lui Razvan Martin de la JO 2012, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Haltere, Romania are inregistrate 17 cazuri de dopaj incepand din 2008: 2010 - Ninel Miculescu (suspendat pe viata la 3 noiembrie 2010), 2011 - Leonard Dumitru Cobzariu (suspendat intre 08.09.2011-08.09.2013), Alexandru Rosu (14.04.2011 - 14.04.2013), 2012 - Marius Danciu (15.11.2012 - 21.12.2014), 2013 - Elena Ramona Andries (08.04.2013-08.04.2015), Razvan Constantin Martin (11.04.2013-11.04.2015), Gabriel Sincraian (23.09.2013-23.09.2015), Georgiana Andreea Tites (23.09.2013-23.09.2015), 2014 - Madalina-Bianca Molie (15.10.2014-15.10.2016), Loredana-Elena Toma (15.10.2014-15.10.2016), 2015 - Adrian-Grigore Lingurar (31.03.2015-31.03.2019), Mihai Alexandru Popescu (11.05.2015-11.05.2019), Daniel-Florin Vizitiu (31.03.2015-31.03.2019), 2016 - Alina-Alexandra Popovici (11.08.2016-11.08.2020), Gabriel Sincraian (12.08.2016-12.08.2024), 2017 - Dumitru Captari (11.01.2018-11.01.2020), 2018 - Monica Suneta Csengeri (27.07.2018-02.12.2019).