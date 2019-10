Un nou eveniment sportiv spectaculos la Bucuresti

Ziare.

Dupa un sezon plin de rasturnari de situatie, caravana super rally ajunge in Capitala pentru un eveniment special, Trofeul UniCredit Leasing powered by Opel, care anunta o grila de start spectaculoasa.Finala de la Bucuresti are un nou traseu, cu un grad de dificultate mai ridicat fata de cel ales in 2018 si o grila de start spectaculoasa. De pe grila de start nu vor lipsi nume de marca din Romania precum Titi Aur, Bogdan Marisca, Mihai Leu, Costel Casuneanu, Costi Stratnic sau Dani Otil. Invitat special la etapa finala din 2019 va fi austriacul Manfred Stohl, fost campion mondial de raliuri, care va concura de aceasta data pe o masina electrica.Printre automobilele de competitie, pe care publicul le va putea admira pe traseul de concurs, se vor numara Ferrari 458 Challenge, Audi R8, Speed Car GT, Mitsubishi Evo, dar si un monopost Radical SR4, pilotat de Dani Otil.De asemenea, trei modele R5, configurate special pentru etapele de raliuri, se vor duela pe traseul organizat pe Soseaua Kiseleff si in zona parcului Herastrau. Titi Aur si Costel Casuneanu vor pilota cate o Skoda Fabia R5, iar Bogdan Marisca un model Ford Fiesta R5, acelasi cu care a devenit campion national absolut de raliuri in 2017. Securitatea traseului va fi asigurata de marca germana Opel, marca recunoscuta pentru democratizarea tehnologiilor de siguranta de top.Competitia va debuta sambata, 26 octombrie, incepand cu ora 8:30, atunci cand sunt programate mansele de calificari, in timp ce marea finala se va desfasura intre orele 15:00 si 18:00.