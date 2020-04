Un nume important din sport a murit

Ziare.

com

Steinbrenner a mostenit echipa impreuna cu fratele sau, in urma cu un deceniu, iar in 2009 i-a vazut pe ''Bombardierii din Bronx'' castigand World Series.Cunoscut pentru personalitatea sa contondenta si pentru fidelitatea declarata fata de Yankees, Steinbrenner a avut un rol cheie in operatiunile si strategia echipei de baseball.Tatal sau, George Steinbrenner, a detinut echipa newyorkeza vreme de 37 de ani, pana la moartea sa.New York Yankees a fost desemnata recent cea mai valoroasa echipa din Liga profesionista nord-americana de baseball (MLB), pentru al 23-lea an consecutiv, potrivit clasamentului publicat de revista economica americana Forbes.Yankees, in palmaresul careia figureaza 27 de titluri de campioana (World Series), domina aceasta ierarhie de cand Forbes a inceput sa analizeze finantele Major League Baseball, in 1998.