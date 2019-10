Un pusti de 16 ani e gata sa scrie istorie, peste numai o saptamana, in sportul romanesc!

Ziare.

com

In acest moment, Adam jr este lider la divizia Semi Pro a campionatului, acolo unde marele sau rival este bulgarul Daniel Tonchev. Inaintea rundei finale, romanul are 268 de puncte, iar bulgarul a strans 267 de puncte.Cel mai tanar campion de pana acum la Semi Pro este Catalin Olteanu, la numai 20 de ani, iar la Pro s-a impus Iulian Jumuga, la 23 de ani."Sunt emotionat, abia astept cursa. Pana atunci, imi voi face debutul in etapa Drift Kings, in Grecia, experienta care ma va ajuta enorm inaintea finalei. Ar fi o onoare pentru mine sa castig etapa chiar la Bucuresti", a spus Adam.Acesta piloteaza un BMW E30 de 420 de cai putere, fiind la primul sezon cu o masina de asemenea putere. De altfel, e doar al doilea sezon pentru tanarul de 16 ani scolit de Sorin Ene, care la randul sau lupta pentru titlu saptamana viitoare, dar la Divizia Pro.Un total de 50 de piloti din toata Europa vor lua startul in perioada 11-12 octombrie la finala Campionatului National de Drift, de la Arena Nationala. Printre acestia si campionul continental din 2017, Marko Zakouril, dar si campionii Ucrainei, Poloniei, Bulgariei, Ungariei si Cehiei.Evenimentul organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv va putea fi urmarit in direct pe Pro X, iar accesul in cele doua zile de concurs este gratuit publicului.