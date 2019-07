Un sportiv a murit inaintea unui meci din MLB

Ziare.

com

Corpul jucatorului in varsta de 27 de ani, originar din Los Angeles, a fost gasit in camera sa de hotel din Texas. O ancheta a fost in curs pentru a identifica cauza decesului, dar politia nu a constatat la fata locului nimic suspect."Cu imensa tristete anuntam moartea lui Tyler Skaggs", a indicat echipa din Los Angeles intr-un comunicat.Presedintele MLB, Rob Manfred, s-a declarat "profund afectat" de aceasta veste. La randul sau, clubul Texas Rangers a transmis "sincere condoleante" si a anuntat amanarea meciului dintre cele doua echipe, programat la Arlington (Texas).Tyler Skaggs evolua de sapte sezoane in MLB, sub culorile clubului Arizona Diamondbacks si apoi la Los Angeles Angels.