Un sportiv francez a primit cetatenia romana

Incepand de acum, sportivul poate reprezenta tara noastra in competitiile internationale de triathlon, anunta COSR.Impreuna cu Vlad Stoica, presedintele federatiei de specialitate, cei doi s-au intalnit cu Mihai Covaliu, presedinte COSR si George Boroi, secretarul general al COSR.Felix Duchampt se afla in plin proces de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 si ocupa locul 41 in clasamentul mondial masculin."Team Romania se bucura si-l asteapta in echipa! Demersurile de naturalizare au fost incepute de regretatul presedinte al federatiei, Peter Klosz si ne bucuram acum ca ele s-au concretizat iar Felix poate sa reprezinte Romania. Noi il vom sustine sa se califice Jocurile de la Tokyo!", a declarat Mihai Covaliu."Felix Duchampt e foarte mandru si isi doreste sa reprezinte tara noastra la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Insa visul lui cel mare este sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, orasul sau natal. El isi doreste sa concureze pentru Romania si in fata parintilor, a familiei si a prietenilor sai", a declarat Vlad Stoica.