Un sportiv roman a fost depistat pozitiv... pentru a treia oara!

Sincraian, care a evoluat la Londra la cat. 85 kg, ratand la stilul smuls la 167 kg si parasind competitia, a fost depistat pozitiv la metaboliti de stanozolol si metenolon, potrivit IWF, fiind suspendat provizoriu, conform procedurii, pana la finalizarea cazului.Gabriel Sincraian este insa deja suspendat, dupa ce a fost gasit dopat la JO 2016, de la Rio de Janeiro. El a fost gasit pozitiv la testosteron atunci si a pierdut medalia de bronz castigata la categoria 85 kg. In 2017, Sincraian a fost suspendat pentru o perioada de opt ani de catre Federatia International de Haltere (IWF).Gabriel Sincraian (31 ani) a mai avut o perioada de suspendare pentru dopaj, intre 23 septembrie 2013 si 23 septembrie 2015, astfel ca decizia in cazul sau va fi aceea de suspendare pe viata.Toti cei patru halterofili romani participanti la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 au fost gasiti dopati in urma reanalizarii probelor prelevate la momentul respectiv: Razvan Martin (bronz la cat. 69 kg), Roxana Cocos (argint la cat. 69 kg), Florin Croitoru (locul 9 la cat. 56 kg) si Gabriel Sincraian (cat. 85 kg), Romania urmand sa piarda cele doua medalii dupa finalizarea cazurilor.In afara de testele pozitive ale lui Razvan Martin, Roxana Cocos, Florin Croitoru si Gabriel Sincraian de la JO 2012, dar si al lui Paul Dumitrascu (procedura de asemenea nefinalizata), potrivit site-ului Federatiei Internationale de Haltere, Romania are inregistrate 17 cazuri de dopaj incepand din 2008: 2010 - Ninel Miculescu (suspendat pe viata la 3 noiembrie 2010), 2011 - Leonard Dumitru Cobzariu (suspendat intre 08.09.2011-08.09.2013), Alexandru Rosu (14.04.2011 - 14.04.2013), 2012 - Marius Danciu (15.11.2012 - 21.12.2014), 2013 - Elena Ramona Andries (08.04.2013-08.04.2015), Razvan Constantin Martin (11.04.2013-11.04.2015), Gabriel Sincraian (23.09.2013-23.09.2015), Georgiana Andreea Tites (23.09.2013-23.09.2015), 2014 - Madalina-Bianca Molie (15.10.2014-15.10.2016), Loredana-Elena Toma (15.10.2014-15.10.2016), 2015 - Adrian-Grigore Lingurar (31.03.2015-31.03.2019), Mihai Alexandru Popescu (11.05.2015-11.05.2019), Daniel-Florin Vizitiu (31.03.2015-31.03.2019), 2016 - Alina-Alexandra Popovici (11.08.2016-11.08.2020), Gabriel Sincraian (12.08.2016-12.08.2024), 2017 - Dumitru Captari (11.01.2018-11.01.2020), 2018 - Monica Suneta Csengeri (27.07.2018-02.12.2019).