Vezi cine a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2019

Ziare.

com

Hamilton a fost urmat de tenismanul spaniol Rafael Nadal si de schiorul austriac Marcel Hirscher.La aceasta a 62-a editie a anchetei PAP au participat 26 de agentii de presa din Europa.1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Formula 1) 151 puncte2. Rafael Nadal (Spania/tenis) 1403. Marcel Hirscher (Austria/schi alpin) 764. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 715. Sifan Hassan (Olanda/atletism) 696. Virgil van Dijk (Olanda/fotbal) 617. Karsten Warholm (Norvegia/atletism) 47Marc Marquez (Spania/moto) 479. Giannis Antetokounmpo (Greecia/baschet) 4610. Johannes Tingnes Boe (Norvegia/biatlon) 44Castigatorul anchetei PAP din 2018 a fost tenismanul sarb Novak Djokovic, la fel ca in 2011 si 2015.Hamilton a mai incheiat pe primul loc in aceasta ancheta in 2014 si 2017.In 1976, castigatoarea anchetei PAP a fost gimnasta Nadia Comaneci, iar in 1999, atleta Gabriela Szabo.