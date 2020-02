Echipa de volei masculin a lui Dinamo, blocata de 12 ore in nameti fara apa si mancare!

Ziare.

"Cainii rosii" au jucat miercuri seara la Galati, iar la intoarcerea catre Capitala au ramas blocati, anunta ProX Conform sursei citate, un tir s-a rasturnat in fata autocarului care transporta echipa si a blocat drumul.Apoi, utilajului care a fost trimis sa elibereze drumul i s-a rupt lama in fata lor si a ramas si el inzapezit.Managerul echipei, Eduard Chermes, dezvaluie ca echipa nu are nici apa si nici mancare!"Suntem blocati in nameti de aseara de la ora 22. Nu avem mancare, apa, nimic", a spus Chermes intr-o interventie la ProX.Dinamo a pierdut cu 3-1 meciul disputat cu Arcadia Galati.