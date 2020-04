O sportiva din campionatul Romaniei s-a angajat intr-un supermarket

Ziare.

Van de Vyver este capitanul nationalei Belgiei, dar a simtit ca trebuie sa dea o mana de ajutor in aceasta perioada dificila.Ea a parasit Romania la mijlocul lunii martie, iar acum lucreaza intr-un supermarket Aldi din localitatea belgiana Sint-Amands."Lucrand aici, am realizat cat de binecuvantata este viata unui sportiv de top", a afirmat voleibalista, citata de Gva.be "Spiritul meu de luptatoare nu a disparut inca. Acum vreau sa umplu rafturile cat de rapid se poate", a adaugat sportiva.Cu ea in echipa, nationala Belgiei a castiga bronzul european la turneul din 2013.C.S.