Romania invinge Ungaria la Campionatul European de volei feminin

Tricolorele s-au impus dupa doua ore si 4 minute, in fata a circa 3.000 de spectatori, dupa ce vineri cedasera cu 0-3 in fata Olandei.Cele mai bune jucatoare ale echipei antrenate de italianul Luciano Pedulla au fost Adelina Budai-Ungureanu (21 puncte) si Ioana Baciu (20), in timp ce de la echipa gazda s-au remarcat Anett Nemeth (26) si Greta Szakmary (20).Meciul a fost arbitrat de Ozan Cagi Sarikaya (Turcia) si Philippe Schuermann (Liechtenstein).In alt meci, Croatia a dispus de Estonia cu 3-1.Croatia este prima in clasament, cu 4 puncte (2 jocuri), urmata de Olanda, 3 p (1 j), Ungaria, 3 p (2 j), Romania, 3 p (2 j), Azerbaidjan, 2 p (1 j), Estonia, 0 puncte (2 j).Duminica vor avea loc partidele Azerbaidjan - Olanda (16:30) si Romania - Estonia (19:00) .