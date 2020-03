Un fost patron de club e cea de-a treia victima cauzata de COVID-19 in Romania

Ziare.

Vasile Ouatu, fostul patron al clubului de volei feminin Unic Piatra Neamt, a incetat din viata la 70 de ani, relateaza Gazeta Sporturilor Acesta suferea de afectiuni cronice preexistente, hipertensiune si diabet.Sub conducerea sa, Unic Piatra Neamt a devenit campioana Romaniei in 2003.S-a aflat la carma echipei pana in 2017, cand a intrat in insolventa si a cedat-o municipalitatii, care a transformat-o in CSM Piatra Neamt.Vasile Ouatu s-a remarcat ca patron al celor de la Unic Piatra Neamt prin desele conflicte pe care le-a avut cu arbitrii.Ouatu a fost implicat si in politica, in perioada 2004-2008 fiind viceprimar al municipiului Piatra Neamt.Sursa citata dezvaluie ca, in urma cu mai putin de o saptamana, Vasile Ouatu ar fi refuzat internarea. S-a prezentat din nou la spital pe 19 martie, in stare grava.In schimb, apropiati ai familiei sustin ca acesta n-a refuzat internarea, ci a fost trimis la un sanatoriu cu diagnosticul de pneumonie.Lui Ouatu i s-a intocmit un dosar penal, pe 18 martie, cu suspiciunea de refuzare a testarii pentru coronavirus, dar, o zi mai tarziu, Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt a clasat cauza."A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 si in data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Pacientul avea afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala). In urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata", se arata intr-un comunicat oficial.Fiica fostului om de afaceri a fost si ea infectata cu COVID-19 si se afla in acest moment la autoizolare.