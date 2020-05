Belgienii de la Standard Liege, decizie de ultima ora care il vizeaza si pe Denis Dragus

Ziare.

Fosta echipa a lui Loti Boloni si Razvan Marin a decis sa isi trimita toti jucatorii in concediu, iar reluarea pregatirilor pentru urmatorul sezon va incepe pe 12 iunie."Dupa discutii cu staff-ul sportiv, conducerea clubului Standard Liege a decis sa trimita in concediu jucatorii de la prima echipa", a anuntat clubul belgian printr-un comunicat oficial de presa.De asemenea, cei din Liege au mai precizat ca: "Jucatorii straini se pot intoarce in tarile lor, doar daca acest lucru este posibil. Data reluarii pregatirilor este fixata pentru vineri, 12 iunie".Trebuie spus ca sezonul din Belgia a fost anulat, iar campioana a fost declarata Club Brugge, desi mai erau cateva etape bune de disputat pana la final.Denis Dragus evolueaza la Liege dupa ce belgienii l-au adus de la Viitorul, asa cum s-a intamplat si cu Razvan Marin, pe care l-a vandut vara trecuta lui Ajax pentru suma de 12,5 milioane de euro.Denis Dragus are 20 de ani si a evoluat in doar doua partide in acest sezon pentru Liege. El are o cota de 1,3 milioane de euro in acest moment.