Lovitura de teatru in fotbalul european: O formatie legendara n-a obtinut licenta si a fost retrogradata in Liga a 4-a!

Gruparea belgiana, care a primit si o penalizare de 3 puncte pentru sezonul urmator, are, insa, dreptul la recurs.Principalele motive pentru care Comisia de Licentiere a refuzat s-o accepte pe Standard in sezonul urmator din Jupiler League sunt neplata unor bonusuri catre jucatori si lipsa unor garantii financiare.In replica, Standard sustine ca a platit bonusurile si ca banii pentru sezonul urmator vor fi obtinuti din vanzarea fotbalistului Edmilson Junior, cedat la Al-Duhail, precum si a stadionului catre o companie imobiliara.Standard Liege a castigat de 10 ori titlul in Belgia, ultima oara in 2009.De asemenea, gruparea la care evolueaza si atacantul roman Denis Dragus are 8 Cupe ale Belgiei in palmares si cinci Supercupe.I.G.