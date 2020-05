O echipa de traditie, salvata cu banii primiti de la fostii jucatori

Ziare.

Standard Liege, club grav afectat financiar de pandemia de coronavirus, era amenintat cu pierderea licentei din partea Federatiei belgiene de fotbal."Am beneficiat de acesti bani, dar am avut succes si la apelul inaintat la Curtea nationala de arbitraj", a declarat Olivier Smeets, purtator de cuvant al clubului.Internationalul belgian Marouane Fellaini a imprumutat cu 3 milioane de euro clubul Standard Liege, la care si-a facut debutul in fotbalul profesionist.Fostul jucator al echipei Manchester United, care evolueaza in China pentru clubul Shandong Luneng, a urmat exemplul compatriotului sau Axel Witsel (Borussia Dortmund), care a investit in Imobiliare Standard Liege, proprietarul stadionului clubului valon.Conform cotidianului La Derniere Heure, Witsel ar fi devenit coproprietar cu 45 la suta al stadionului, ce urmeaza sa fie supus unui amplu proces de renovare in urmatorii ani.La inceputul lunii aprilie, din cauza problemelor financiare, Standard s-a vazut in situatia de a i se refuza licenta profesionista de catre Federatia belgiana. Fara aceasta licenta, clubul cu zece titluri de campioana a Belgiei in palmares ar fi urmat sa ajunga in liga a patra.Standard, la care joaca atacantul roman Denis Dragus, a facut insa apel in fata Curtii belgiene de arbitraj a sportului (CBAS).