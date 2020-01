Perchezitii la o echipa importanta din Europa: Un transfer de la Dinamo, in vizorul anchetatorilor

Ziare.

In jur de zece anchetatori au sosit la sediul lui Standard la ora locala 09:00, insotiti de judecatorul de instructie Michel Claise si de parchetul federal. Anterior, putin mai devreme de ora 07:00, o perchezitie a avut loc la domiciliul lui Bruno Venanzi, care este presedintele clubului din Liege din anul 2015.Operatiunea de la casa lui Bruno Venanzi este legata de dosarul agentului de jucatori Christophe Henrotay, arestat la Monaco in luna septembrie si inculpat pentru spalare de bani, asociere de raufacatori, fals si uz de fals.Potrivit informatiilor RTBF, Venanzi este suspectat de comiterea unor nereguli la transferurile unor jucatori care au venit sau au plecat de la Standard. Este vorba de Collins Fai, care evolueaza si acum la echipa din Liege, de Sambou Yatabare si Christian Luyindama.Anchetatorii se intereseaza de comisioanele virate lui Christophe Henrotay si de felul in care diverse persoane ar fi fost platite pentru aceste transferuri, existand suspiciuni legate de darea de mita. Venanzi este suspectat de asemenea de spalare de bani.Cand a devenit presedintele lui Standard, Venanzi era foarte apropiat de Christophe Henrotay, care era in acelasi timp prieten, consilier si agent de jucatori influent.Contactat de RTBF, parchetul federal a confirmat ca au fost efectuate doua perchezitii miercuri dimineata. Documente, fisiere informatice si telefoane mobile au fost confiscate pentru analiza. Deocamdata, nimeni nu a fost inculpat sau privat de libertate.In ultimii ani, doi fotbalisti romani au semnat cu Standard: Razvan Marin, care joaca din vara la Ajax Amsterdam, si Denis Dragus.