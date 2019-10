Probleme tot mai mari pentru Dragus in Belgia: Capitanul echipei l-a pus la punct

Ziare.

com

Utilizat numai cateva minute la echipa mare si trimis sa capete experienta la "tineret", Dragus a reusit performanta de a-l enerva pe capitanul Sebastien Pocognoli cu evolutia din meciul contra lui Anderlecht.Individualist si fara vreo reusita notabila, tanarul jucator roman a fost pus la punct de internationalul belgian."Fotbalistul roman, ce a fost folosit in flancul drept, a aratat ca are calitati tehnice deosebite, insa a tinut de minge mult prea mult si a irosit o multime de ocazii. Asta l-a enervat pe capitanul Sebastien Pocognoli, care nu a asteptat prea mult pentru a-i spune tanarului roman ce parere are.Dupa aceasta partida intelegem de ce Dragus nu este (inca) selectat de antrenorul Michel Preud'homme la echipa mare. Este talentat, dar e prea individualist nu pare inca adaptat la fotbalul din Belgia", au scris cei de la dhnet.be Standard Liege l-a cumparat pe Dragus in vara acestui an de la Viitorul cu doua milioane de euro.Echipa lui Hagi a pastrat si un procent de 30% din drepturile federative ale jucatorului care nu reuseste totusi sa se impuna in Belgia.M.D.