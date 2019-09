Declaratia zilei in fotbalul romanesc: "Steaua e in Liga 4"

Ziare.

Dan Nistor a facut un meci foarte bun impotriva celor de la UTA, fiind omul care a impins-o de la spate pe Dinamo in victoria cu 3-1, iar fanii "Batranei Doamne" au incercat sa il enerveze.Acestia au scandat din tribune "Steaua, Steaua", aluzie la faptul ca Nistor a fost dorit de echipa lui Becali, numai ca jucatorul nu a fost deloc deranjat.Dimpotriva, el a transmis ca Steaua este echipa care activeaza in Liga 4, nu formatia latifundiarului."Steaua, din ce stiu eu, e in Liga 4, deci n-are de ce sa ma deranjeze", a spus Nistor.FCSB a folosit fara drept numele si marca Steaua timp de un deceniu, pana la o sentinta definitiva a instantei supreme din Romania.De atunci, Clubul Sportiv al Armatei Steaua si-a reinfiintat sectia de fotbal, insa echipa a ratat de doua ori promovarea in Liga 3.Cele doua entitati se lupta inca in instanta, stelistii solicitandu-i lui Becali despagubiri in valoare de 37 de milioane de euro pentru perioada in care acesta s-a folosit de cel mai cunoscut brand din fotbalul romanesc.M.D.