Talpan lanseaza acuzatii grave: Cine vrea sa desfiinteze Steaua ca sa-l ajute pe Becali

Colonelul de justitie il acuza pe comandantul Stelei, colonelul Bixi Mocanu, ca a refuzat sa discute cu Victor Piturca si sustine ca acesta isi doreste ca echipa sa dispara in scurt timp. Victor Piturca , din punctul meu de vedere si nu numai, este singurul antrenor capabil sa garanteze pozitia echipei de fotbal in Liga 1 , fiind dispus sa vina la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si in calitate de coordonator al sectieide fotbal, experienta si profesionalismul sau fiind imperios necesare. Nu cred ca domnul Piturca a discutat cu col. Mocanu. Nu cred ca este adevarat.Nu credeam ca isi va face o ambitie de refuz din propunerea mea col. Mocanu doar pentru faptul ca eu am venit cu ideea. Primeaza interesul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, nu interesul personal. In conditiile in care de doi ani stai in Liga a IV-a si refuzi sa iei masuri drastice pentru reusita, sa ii aduci pe cei mai buni in echipa, inseamna ca de fapt. Prin angajarea unui antrenor fara mare experienta la sectia de fotbal, in conditiile in care comandantul avea obligatia legala sa intreprinda toate demersurile pentru ca echipa de fotbal sa evolueze in liga a III-a - Liga elitelor. De ce nu a intreprins demersuri in acest sens? Pentru ca apoi. De-a lungul timpului, acesta a avut mai multi adepti, acoliti. Ce nu au putut sa faca in instanta si anume sa ma invinga, incearca acum sa o faca pe ocolite, incet dar sigur", a transmis Talpan intr-un comunicat remisFlorin Talpan se afla in conflict deschis cu comandantul Stelei, pe care il acuza ca submineaza echipa de fotbal. Juristul "ros-albastrilor" nu a ascuns faptul ca isi doreste sa ocupe el postul de comandant al Clubului Sportiv al Armatei.Reinfiintata in urma cu doi ani, sectia de fotbal a Stelei a inregistrat doua esecuri de proportii, ratand promovarea in Liga 3 in ultimele doua sezoane, asta desi a beneficiat de bugete fabuloase, de un milion de euro pe an.M.D.