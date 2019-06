Investitii enorme pentru umilinte istorice. Iata ce suma uriasa a cheltuit Steaua pentru doua promovari ratate in Liga 3

Ziare.

Ministerul Apararii, proprietarul Clubului Sportiv al Armatei, a dezvaluit pentru Puterea sumele enorme irosite de fosta campioana a Europei pentru a bifa doua umilinte istorice, ratarea promovarii in fata celor de la Academia Rapid si Carmen.Potrivit sursei citate, in sezonul 2017/2018, cel in care s-au luptat cu giulestenii lui Pancu si Daniel Niculae, stelistii au investit 1.625.683 de lei, aproximativ 360 de mii de euro, in "contracte de activitate sportiva", 2.584.532 de lei, in jur de 580 de mii de euro, pentru "cantonamente, deplasari, cazare, masa si alte cheltuieli", si alte 255.623 de lei, aproximativ 60 de mii de euro, pentru "echipament fotbal". In total, 4.463.838 de lei, adica aproape un miliond de euro, numai pe salarii, cantonamente, deplasari din Bucuresti in Bucuresti si echipament! Totul la Liga 4.In sezonul trecut, in care Steaua a pierdut lupta pentru promovare in fata celor de la Carmen, cheltuielile au fost de 2.091.355 de lei (465 mii de euro) pentru "cantonamente, deplasari, cazare, masa si alte cheltuieli", 872.607 de lei (200 mii de euro) pentru "contracte de activitate sportiva" si 32.425 de lei (7.000 euro) pentru echipamentele sportive. Totalul este de "doar" 2.796.587 de lei (620 de mii de euro).Acestor sume li se adauga alte 2.238.661 de lei, cam jumatate de milion de euro, pentru "infrastructura, utilitati, dotari, intretinere terenuri"!Totalul pentru cei doi ani de activitate depaseste doua milioane de euro, mult peste bugetele anuntate oficial pentru fotbal, de 300 de mii de euro in primul sezon si 150 de mii de euro in cel de-al doilea.