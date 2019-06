Lacatus a demisionat de la Steaua - surse

Ziare.

Surse autorizate au dezvaluit pentru Ziare.com ca tehnicianul si-a inaintat demisia fara a mai astepta discutia decisiva cu comandantul Stelei, colonelul Bixi Mocanu.Dupa ce Clubul Sportiv al Armatei Steaua si-a reinfiintat sectia de fotbal, "Fiara" a primit sarcina de a readuce echipa in topul fotbalului romanesc.In primul sezon a fost director tehnic si, chiar daca "ros-albastrii" au pierdut duelul cu Academia Rapid , nu si-a asumat esecul, cel sacrificat fiind antrenorul Ion Ion.De aceasta data, dupa ce Steaua a pierdut duelul pentru titlul de campioana a Bucurestiului in fata celor de la Carmen, Lacatus a fost tras la raspundere de fanii furiosi, dar si de sefii de la club.In cele din urma, dupa doua sezoane ratate complet in Liga 4, la nivel de amatori, Lacatus a demisionat, astfel ca Steaua trebuie sa caute un nou tehnician.M.D.