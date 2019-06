Primul antrenor care refuza Steaua dupa demisia lui Lacatus

Ziare.

com

Chiar daca echipa de Liga 4 ofera salarii demne de prima divizie, tehnicienii refuza Steaua.Primul antrenor care a spus "pas" ofertei de a prelua fosta campioana a Europei este Gabi Balint, acesta preferand sa ramana analist sportiv."Sunt cateva nume pe lista noastra de antrenori , nu mai mult de 2-3 la momentul de fata, cu unii dintre ei incercam sa discutam cat mai repede astfel incat sa cerem un punct de vedere. Sunt discutii de tatonare. Intrucat au fost vehiculate niste nume ieri, l-am sunat personal pe Gabi Balint vizavi de antrenor si mi-a spus ca activitatile curente il impiedica sa se implice in viata echipei, deci nu este o varianta pe care sa o luam in calcul.Am vazut ca a aparut si numele lui Narcis Raducan, nu ni s-a propus, nu am initiat discutii cu dumnealui, din punctul asta de vedere am vrea sa ne alegem singuri antrenorii. In primul rand, sa aiba background stelist, sa fi jucat la Steaua, sa aiba contact cu echipa si sa fie fost jucator de mare caracter sau antrenor de mare caracter ca si Marius Lacatus sau Iovan", a declarat comandandul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, colonelul Bixi Mocanu, pentru Mediafax Lacatus a demisionat luni dimineata, la o zi dupa esecul umilitor cu cei de la Carmen, din play-off-ul Ligii 4 Bucuresti.In paralel, Steaua cauta solutii pentru a accede in Liga 3 ocolind criteriul sportiv si bazandu-se pe prevederile regulamentului FRF , care ofera locuri in al treilea esalon formatiilor care fac performanta in Liga Elitelor.