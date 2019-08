Transfer controversat la Steaua: A venit un jucator suspendat drastic dupa ce a recunoscut ca pariaza

Ziare.

Potrivit unui anunt al AS47, o asociatie a suporterilor stelisti, fosta campioana a Europei s-a intarit in aceasta saptamana cu Valentin Barbulescu, un jucator in varsta de 33 de ani, cu experienta la nivel de Liga 2 si chiar Liga 1."Valentin Barbulescu, in varsta de 33 ani, este noul jucator al Stelei. El vine de la Concordia Chiajna si joaca pe postul de mijlocas defensiv. A mai evoluat la Petrolul Ploiesti, Sportul Snagov, Daco-Getica, Metalul Resita, Sageata Navodari", se arata in comunicatul fanilor.Problema este ca jucatorul transferat de Steaua revine dupa o suspendare drastica primita din partea FRF dupa ce a recunoscut ca pariaza.La inceputul anului, Barbulescu spunea relaxat intr-o interventie la GSP LIVE cum isi face biletele pentru pariuri si apoi isi trimite prietenii sa le puna in locul sau, sustinand ca nu e nimic gresit in asta."Da, pariez! Mi se par un pic deplasata treaba asta cu interzisul pariurilor. Daca eu pariez pe Germania, Anglia, Franta, ce treaba are? E caz penal sa pariezi pe propria echipa, da, dar daca pariez meciuri din strainatate? Imi fac bilet de acasa, dar nu intru in case, i-l dau unui prieten sa bage. Niciodata n-am castigat la pariuri, poate o singura data 100 sau 200 de lei."Federatia Romana de Fotbal s-a autosesizat in acest caz si Comisia de Disciplina i-a aplicat o sanctiune de 4 luni suspendare si 15 mii de lei amenda.Din aceasta vara, pariorul Barbulescu imbraca tricoul celei mai titrate formatii din istoria fotbalului romanesc.M.D.