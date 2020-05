34 de ani de la momentul in care Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni: Cu ce se ocupa acum fotbalistii din echipa de aur

Ziare.

Au trecut 34 de ani peste victoria eroica de la loviturile de departajare, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost 0-0.Timpul s-a dus rapid si, din pacate, Ilie Barbulescu si Lucian Balan au murit intre timp.- "Eroul de la Sevilla" este in prezent director de imagine al FCSB . Legaturile sale cu Steaua au devenit tot mai fragile dupa ce a trecut in tabara echipei lui Gigi Becali - Fundasul dreapta se afla la Steaua, unde coordoneaza centrul de copii si juniori . Pentru mult timp a fost colaboratorul lui Victor Piturca - Lucreaeza la centrul de copii si juniori de la Steaua.- Este angajat de ani buni la FRF si lucreaza in special pentru descoperirea tinerilor. In plus, este si ambasador EURO 2020.- A murit in februarie 2020 dupa ce a facut infarct.- S-a retras la casa lui de langa Bucuresti, dupa ce in ultimii ani a avut mari probleme financiare.- A urmat o cariera de antrenor, iar in prezent este antrenorul lui Antwerp, insa in vara se va desparti de aceasta echipa.- A murit in 2015 dupa o supradoza cu medicamente.- S-a retras din cariera de antrenor si a ramas analist la Digi Sport. Si el a avut probleme de sanatate in 2019, dar din fericire a trecut peste ele.- S-a retras atat din politica, dar si din antrenorat. In prezent se ocupa de viata de familie.- A urmat o cariera de antrenor, dar este liber de contract din 2019, dupa ce a ratat promovarea cu Steaua in Liga 3.- A devenit un antrenor cunoscut, iar in prezent este liber de contract dupa demisia de la Craiova.- A ramas in fotbal si conduce centrul de copii si juniori de la Mioveni.Pe banca s-au mai aflat, fara sa intre pe teren, si Dumitru Stangaciu, Anton Wweissenbacher si Constantin Pistol.Pentru Steaua au marcat Lacatus si Balint la penaltiuri, iar Majearu si Boloni au ratat.Pentru FC Barcelona au ratat Alesanco, Pedrazza, Alonso si Marcos.Duckadam - Iovan (c), Bumbescu, Belodedici, Barbulescu - Balint, Balan, Boloni, Majearu - Lacatus, PiturcaRezerve: Stangaciu - Weissenbacher, Pistol, Anghel Iordanescu, Radu IIAntrenor: Emeric Ienei Urruticoechea - Gerardo, Blanquetti, Alexanco, Alberto - Victor, Schuster, Marcos, Pedraza - Archibald, HidalgoAntrenor: Terry VenablesArbitri: Michel Vautrot - Alain Delmer, M. Girard (toti din Franta)C.S.