Balint si Duckadam s-au contrat in direct la TV

Duckadam sustine ca pe arena din Bulevardul Ghencea are dreptul sa joace si FCSB, in timp ce Gabi Balint spune ca stadionul e al Armatei si doar ea va decide cine va evolua acolo.Gabi Balint: Stadionul e al CSA.Helmuth Duckadam: Nu stii bine!Gabi Balint: Bine ca stii tu mai bine!Helmuth Duckadam: A fost facut din bani publici, din fondul de investitii. Sunt banii intregii tari, iar intretnerea lui va costa 3 milioane de euro pe an!Gabi Balint: Va juca echipa nationala, vor fi concenter...Helmuth Duckadam: Cei de la CSA pleaca din start cu un deficit de cateva milioane de euro. Am inteles ca cei de la CNCD s-au sesizat cu privire la stadionul din Craiova si cu privire la stadionul Steaua. Acolo e acelasi lucru, e o discriminare.Noua arena din Ghencea va avea 31.254 de locuri si va costa 95 de milioane de euro.Lucrarile la noul stadion sunt gata in proportie de 85%.I.G.