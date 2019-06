Carmen Bucuresti o invinge pe CSA Steaua in finala play-off-ului din Liga 4. Echipa Armatei rateza promovarea pentru a doua oara la rand

Ziare.

A fost 1-0 pentru Carmen, singurul gol fiind marcat in minutul 27, un autogol semnat de Alin Robu, Steaua alergand apoi tot meciul pentru egalare, un egal ajutand-o sa mearga in barajul de promovare in L3 cu campioana judetului Calarasi.Nu a fost sa fie asa, iar partida s-a terminat cu o bataie generala, mai multi fani stelisti dorind sa intre pe teren pentru o bataie cu jucatorii lui Carmen. S-au razboit mai intai cu stewarzii aflati pe teren, iar apoi au intervenit fortele de ordine, care au mai calmat putin situatia.Spiritele se incinsesera inca din prelungiri, cand portarul lui Carmen a tras de timp, a urmat un conflict cu un jucator stelist, ambii au fost eliminati, iar galeria Stelei (din Peluza Sud) era de atunci inca dornica de revansa.Este a doua nepromovare la rand pentru echipa Armatei, care anul trecut a fost invinsa in play-off de Rapid Bucuresti.Antrenorul lui Carmen este fostul jucator al Stelei, Daniel Iftodi. La Steaua, antrenor este legendarul Marius Lacatus Carmen va intalni gruparea Mostistea Ulmu, din Calarasi, in finala pentru promovarea in Liga III.CSA Steaua poate juca in Liga a 3-a doar daca va apela la varianta oferita de Federatia Romana de Fotbal si va ocupa un loc destinat formatiilor care au echipa de juniori in Liga Elitelor.