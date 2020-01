Comandantul Stelei a murit

Ziare.

Colonelul Cristian Cirlan a incetat din viata dupa o lupta de ani de zile cu o boala grava, care i-a fost pana la urma fatala, scrie gsp.ro Cirlan a preluat comanda Clubului Sportiv al Armatei Steaua in finalul anului trecut, dupa ce lui Bixi Mocanu i-a expirat imputernicirea.Inainte de a deveni comandant al Stelei acesta a condus sectia de hochei pe gheata, biroul de presa si departamentul de marketing din cadrul clubului.De asemenea, colonelul Cirlan era considerat unul dintre favoritii la obtinerea functiei de comandant al Stelei la concursul ce era programat in primavara acestui an.