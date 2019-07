Conflict puternic in interiorul CSA Steaua: Motivul pentru care angajatii se plang ca "sunt tratati ca la inchisoare"

Ziare.

Mai multi angajati s-au plans, sub protectia anonimatului, ca se "simt tratati de parca ar fi la inchisoaree" de catre comandantul Bixi Mocanu.Decizia care a umplut paharul a fost interzicerea folosirii telefoanelor mobile in timpul programului de lucru.Angajatii clubului au sustinut, pentru, ca Bixi Mocanu ar fi luat aceasta decizie de teama ca discutiile din birouri sa nu fie inregistrate in format audio sau video.Ce ar avea de ascuns Bixi Mocanu nu se stie, dar este cert ca vrea ca lucrurile din club sa ramana strict secrete.Astfel, in mai multe zone ale clubului au fost montate cutii in care angajatii sunt obligati sa-si incuie telefoanele cand vin la birou. Aceasta masura li se aplica si sportivilor, dar si antrenorilor.Contactat de, Bixi Mocanu spune ca nu a fost decizia lui, ci a ministrului Apararii si ca a fost nevoit sa o aplice deoarece si clubul e organizat sub forma unei unitati militare."Este un ordin al ministrului si ne-am conformat. Clubul Sportiv al Armatei Steaua este organizat sub forma unei unitati militare, asa ca regulile ni se aplica. Este o chestiune reglementata in regulamentul de ordine interioara", a spus Bixi Mocanu pentruPe de alta parte, surse din cadrul CSA Steaua mai sustin ca, inainte de montarea cutiilor, Bixi Mocanu ar fi dat afara mai multi angajati din biroul sau pe motiv ca acestia aveau asupra lor telefonul mobil si l-ar fi putut inregistra."Acestea sunt cancan-uri si nu vreau sa intru in polemica", a raspuns Bixi Mocanu cand a fost intrebat daca e adevarat ca a dat afara oameni din birou de teama ca ar putea fi inregistrat.Stilul de conducere, considerat "dictatorial" de mai multi angajati ai clubului, a aprins serios apele in interiorul CSA Steaua. Mai multi angajati isi cauta deja locuri noi de munca si multi sportivi vor sa plece.Angajatii din cadrul clubului se mai plang ca Bixi Mocanu nu se opreste insa aici si pregateste o noua masura prin care sa-i tina serios sub observatie.Mai exact, CSA Steaua a demarat procedurile pentru licitatie in vederea montarii unor turnicheti pe care angajatii vor trebui sa se ponteze zilnic. Ei vor fi nevoiti astfel sa ofere explicatii pentru fiecare iesire din club.Decizia este contestata insa de angajati, in conditiile in care munca multora implica si deplasari in afara biroului.Intrebat daca investitia se justifica din moment ce autoritatile reconstruiesc stadionul Steaua, unde ar putea fi mutat sediul clubului, Bixi Mocanu a mentionat ca la noua arena "vor fi doar cateva sali de sport". Astfel, CSA Steaua va ramane in acelasi sediu invechit.In ultimele doua sezoane, echipa de fotbal Steaua a activat in Liga 4, ratand de fiecare data promovarea in Liga 3. Echipa a avut un buget record de 2 milioane de euro, de 20 de ori mai mare decat cel al contracandidatelor, dar chiar si asa a ratat promovarea.