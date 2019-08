Conflictul dintre FCSB si Steaua a ajuns la TAS: Cum vrea Becali sa se asigure ca echipa Armatei nu va mai putea promova

Ziare.

Cel de-al doilea dosar a ajuns la TAS din dorinta lui Becali de a se asigura ca echipa Armatei nu va putea promova pana nu isi va gasi un patron nou."In primul rand ne vom apara si in al doilea rand vom si castiga acest caz. Vom beneficia si de sprijin din partea UEFA in acest dosar. Deja sunt discutii la nivel de UEFA ca echipele care participa in Champions League sa aiba aceasta obligatie de a avea echipe de fotbal feminin dupa modelul pe care il cunoastem deja. In momentul de fata sunt aceste doua spete pe care le avem din partea FCSB, una este legata de fotbalul feminin si a doua speta este legata de transformarea echipelor de drept public in cluburi de drept privat. Inclusiv pe aceasta speta nu cred ca avem emotii. Daca am duce toate deciziile in cadrul Adunarii Generale atunci nu am mai organiza sedinte de Comitet Executiv in fiecare luna si am putea ajunge in situatii de blocaj. La nivelul Adunarii Generale a Federatiei Romane de Fotbal se discuta in primul rand partea financiara si modificari de statut.Va asigur ca nu este deloc o cheltuiala mare si mai mult decat atat, cheltuielile de transport si cazare sunt suportate de federatie, prin urmare ai de platit un antrenor, atata tot, si sa le pui la dispozitie fetelor un teren. Va asigur ca nu este nici o masura discriminatorie. Sincer mi se par trase de par argumentele invocate de club, de aceea am si spus ca suntem siguri ca vom castiga. Dar e dreptul lor sa mearga, atunci cand nu sunt multumiti de o decizie a Comitetului Executiv, la TAS", a declarat Burleanu, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Casa Fotbalului.Referitor la solicitarea facuta la TAS de catre FCSB, privind anularea hotararii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal prin care cluburile de drept public din Liga a II-a pot promova in situatia in care cu cel putin un sezon inainte isi cesioneaza activitatea catre un club de drept privat, Burleanu e de parere ca actiunea este indreptata catre gruparea de Liga a IV-a, CSA Steaua , cu care se afla in conflict in ceea ce priveste marca."Sincer si eu am fost surprins, pentru ca au fost doua sedinte de Comitet Executiv in care s-a discutat acest subiect si am crezut ca avem o in unanimitate la nivelul Comitetului Executiv, dar se pare ca nu am avut de vreme ce FCSB a inteles sa atace aceasta decizie. Pare sa fie indreptata impotriva clubului Steaua, CSA Steaua", a mai spus presedintele FRF Conform unor surse AGERPRES apropiate partilor, gruparea de fotbal FCSB a deschis un proces impotriva FRF la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne privind obligativitatea infiintarii echipelor feminine de catre participantele la campionatul Ligii I, si a solicitat TAS, intr-o alta speta, si anularea hotararii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal prin care cluburile de drept public din Liga a II-a pot promova in situatia in care cu cel putin un sezon inainte isi cesioneaza activitatea catre un club de drept privat.