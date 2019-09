CSA Steaua

Ziare.

Marturisesc ca imi e greu sa inteleg incapatanarea unora dintre colegii de breasla de a folosi acronimul CSA de fiecare data cand se refera la Steaua, de parca ar fi doua echipe ce folosesc aceeasi denumire si ar incerca sa evite riscul confuziei.Fara a intra in disputa Steaua vs. FCSB , disputa ce a fost transata legat de aproape cinci ani de zile, nu pot sa nu remarc dubla masura a unora.Steaua este una dintre ultimele formatii de traditie ale fotbalului romanesc renascuta din propria cenusa si care se chinuie sa regaseasca drumul spre gloria apusa. Inaintea Stelei au fost Poli Timisoara , Universitatea Cluj, Petrolul Ploiesti sau Otelul Galati, iar cumva in aceeasi perioada au reaparut FC Arges, Farul Constanta si Rapid Bucuresti.Toate aceste echipe, dar si altele, se lupta cu mai mult sau mai putin succes in ligile inferioare, unele reusind sa razbata la nivelul esalonului secund, batand la portile primei divizii.La fel ca Steaua, cluburile de traditie enumerate mai sus isi probeaza radacinile istorice cu proprietatea marcii. Brandurile inregistrate au fost vandute sau cedate de fostele societati, intrate in inevitabilul faliment, iar noile entitati care le-au preluat sau le-au cumparat se legitimeaza cu ele. Bunaoara, chiar Federatia Romana de Fotbal a permis ca doua cluburi Universitatea Craiova din Liga 1 si Petrolul Ploiesti din Liga 2, sa foloseasca denumirile istorice pentru ca detin brandurile.Ca tot am ajuns la Petrolul, ati auzit sau citit in vreun mediu de presa in ultima luna sau in ultimul an ca echipa Asociatia Petrolul 52 Ploiesti a castigat sau pierdut vreun meci? Sau in cazul Otelul, ati citit sau auzit ca Suporter Club Otelul Galati a obtinut rezultatul cutare? Sa nu mai vorbim de Rapid, care era Rapid si atunci cand oficial se numea Academia Rapid sau FC R Bucuresti, fara a detine macar marca!Si-atunci, ce anume e diferit in aceste cazuri? De ce Asociatia Petrolul 52 Ploiesti este Petrolul Ploiesti, dar Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu e Steaua? Nu cumva dubla masura si ipocrizia, dublate ambele de ignorarea unor sentinte definitive ale justitiei?Mai mult, as putea merge si mai departe. Daca Steaua si celelalte echipe de traditie au in comun faptul ca toate detin marca respectiva si astfel se legitimeaza ca fiind urmasele directe ale formatiilor istorice, "ros-albastrii" au ceva in plus, continuitatea.Stiu ca aici e o intreaga disputa, ca Steaua "armatei" a disparut in 1998 sau in 2003 si a reaparut in 2017, dar realitatea este ca Steaua, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, exista neincetat din 1947 si pana in prezent! Da, sectia de fotbal si-a suspendat activitatea in cadrul clubului in 1998, cand s-a format AFC-ul lui Paunescu, dar clubul a existat in continuare.Iar instanta a stabilit ca marca Steaua, cel mai puternic brand al sportului romanesc, nu a parasit niciodata clubul, ci a fost clonata de Gigi Becali si de formatia lui, care au fraudat vreme de un deceniu fotbalul romanesc.In aceste conditii, renasterea Stelei este cu atat mai dificila. Perpetuarea acestei stari de incertitudine in randul microbistilor si incompetenta crasa a celor care conduc clubul si cheltuie sume enorme pentru rezultate rusinoase erodeaza parca definitiv soclul pe care este asezata Steaua si nu va mai dura mult pana cand statuia se va clatina si va cadea. Si nimeni nu va putea s-o reconstruiasca vreodata.