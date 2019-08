CSA Steaua invinge rivala Rapid la debutul Ligii 4, intr-un meci in care a marcat de noua ori

Ziare.

com

A fost 9-0 pentru echipa Armatei, care este in acest sezon antrenata de cuplul Daniel Oprita - Iulian Miu.Partida a avut loc pe Tiriac Arena, din zona Pantelimon a Bucurestiului. Marcatorii golurilor au fost: Neagu (min. 7), Rasdan (11, 29), Elek (18, 41), Bajenaru (38), Neagoe (55), Nitu (66) si Niculae (78).In urmatoarea etapa , stelistii vor avea un nou derbi , cu cei de la CS FC "Am avut emotii pentru ca a fost inceputul de sezon, chiar daca am mai avut doua meciuri in cupa, acesta este in campionat , asta este obiectivul nostru, sa castigam campionatul, play off-ul si sa mergem in Liga a 3-a.Acesta este lotul, il mai avem pe Enceanu care face antrenamente normal cu echipa, probabil la meciul de cupa o sa fie si el in lot. Echipa niciodata nu joaca asa cum isi doreste antrenorul, mereu vrei mai mult. Suntem la inceput, sunt jucatori noi, dar astept sa se vada si relatii de joc. Curand o sa ma vedeti si pe banca! Acum asa vreau eu, sa stau aici sa vad mai de sus terenul", a declarat dupa meci antrenorul Oprita, pentru cei de la TelekomSport TV.Steaua a ratat promovarea sezonul trecut dupa ce a terminat pe locul 2 in play-off-ul de promovare, sub Carmen Bucuresti.D.A.