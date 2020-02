Doliu in fotbalul romanesc: A murit un campion european cu Steaua '86

Ziare.

Conform Telekom Sport, Ilie Barbulescu a suferit un infarct in somn si a fost gasit de sotia sa.Decesul lui Ilie Barbulescu a fost confirmat de clubul FC Arges, pentru care a evoluat in cariera.Ilie Barbulescu a facut parte din echipa Stelei, care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.El a jucat in finala cu FC Barcelona de la Sevilla.Pe langa Cupa Campionilor Europeni, Barbulescu mai are in palmares Supercupa Europei in 1986 si o finala de Cupa Intercontinentala in acelasi an.El a castigat patru titluri in Romania, in 1979, 1985, 1986 si 1987. De asemenea, mai are in palmares doua Cupe ale Romaniei, in 1985 si 1987.In ultimii ani din viata, Barbulescu a fost angajat al Primariei Pitesti.C.S.