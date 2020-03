Doliu in sportul romanesc: Anuntul facut de Steaua

Ziare.

Este vorba despre Ilie Gheorghe, fost antrenor de judo , care a murit la varsta de 73 de ani."Clubul Steaua Bucuresti anunta, cu profunda tristete, trecerea in nefiinta a antrenorului de judo Ilie GHEORGHE, la varsta de 73 de ani.Nascut in acelasi an in care s-a infiintat si clubul nostru, antrenorul emerit a activat la Steaua in perioada 1983-1999.Suntem alaturi de familia indurerata in aceste momente grele. Sincere condoleante!", a anuntat clubul Steaua intr-un comunicat de presa.C.S.