Fanii Stelei cer masuri din partea FRF si LPF dupa ce FCSB a pierdut procesul pentru palmares

In cadrul acestei scrisori, fanii stelisti amintesc ca FRF si LPF nu au luat nicio masura dupa ce FCSB a pierdut procesul pentru palmares.Ei cer ca Steaua, echipa care acum activeaza in Liga 4, sa fie primita in Liga 1 , in timp ce FCSB sa fie retrogradata.De asemenea, fanii stelisti mai intreaba cum de a fost primita echipa lui Becali in prima liga in 2003 si ce s-a intamplat cu fosta echipa a Stelei.La doua saptamani dupa castigarea procesului pentru palmares de catre Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, nu avem nicio informare dinspre FRF si LPF legata de recunoasterea palmaresului.In 2017, presedintele FRF Razvan Burleanu spunea, fara nici un act doveditor: " FC FCSB SA este detinatoarea palmaresului Steaua, FCSB detine Cupa Campionilor Europeni si rezultatele din celelalte meciuri mari jucate.In 4 iulie 2019, Justitia Romana confirma palmaresul clubului nostru:"Constata ca palmaresul echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei "Steaua Bucuresti" din anul 1947 si pana in anul 2003 apartine reclamantului Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Obliga paratul Fotbal Club FCSB SA la plata catre reclamantul Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Respinge cererea conexa, ca neintemeiata. Cu drept la apel in 30 de zile de la comunicare, care se va depune sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul Bucuresti.In 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit definitiv ca marca Steaua apartine Ministerului Apararii Nationale, iar in 2016 Curtea de Apel a interzis gruparii private a lui George Becali sa mai foloseasca numele "Steaua".AS47 apreciaza ca exista temei legal pentru a considera ca STEAUA Bucuresti are dreptul de a participa in Liga I , de a sanctiona clubul SC FC FCSB SA si de a-l exclude din competitii si cerem FRF si LPF sa recunoasca palmaresul clubului STEAUA Bucuresti si sa informeze UEFA de hotararea judecatoreasca. In continuare, pe site-ul UEFA , palmaresul clubului STEAUA Bucuresti este ilegal atribuit clublui FC FCSB. FRF are obligatia de a notifica UEFA de sentinta data de Justitia Romana.De asemenea, AS47 cere, pe aceasta cale, lamuriri din partea celor doua organe de conducere a fotbalului romanesc cu privire la:▶️ De ce FRF pastreaza SC FC FCSB SA in prima liga de fotbal a Romaniei, desi aceasta nu are calitatea de continuatoare a echipei Steaua?▶️ Cum a fost licentiat clubul FC FCSB la mijlocul sezonului 2003/2004?▶️ Cum a primit SC FC FCSB SA permisiunea si sprijinul FRF de a se inscrie in cupele europene si a reprezenta Romania sub numele Steaua Bucuresti si folosindu-se de marca CSA Steaua inregistrata la OSIM?▶️ Unde a disparut, in pauza dintre turul si returul sezonului 2003-2004, Asociatia Fotbal Club Steaua (care isi desfasura activitatea folosind cu imprumut activele CSA Steaua, club de stat)?▶️ Ce legi au stat la baza substituirii Asociatiei FC Steaua cu FC FCSB?▶️ Cum explica fostii si actualii sefi ai fotbalului, legal vorbind, aceasta situatie?Indemnam, de asemenea, conducerea clubului CSA Steaua Bucuresti sa ia toate masurile si sa se asigure ca FRF si LPF vor aplica urmatoarele:▶️ recunoasterea palmaresului clubului STEAUA Bucuresti;▶️ informarea UEFA de hotararea judecatoreasca;▶️ sanctionarea si excluderea clubului SC FC FCSB SA din competitii.