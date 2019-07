FCSB vrea sa joace pe viitorul stadion Steaua: "E facut din bani publici, trebuie inchiriat!"

Ziare.

"Eroul de la Sevilla" spune ca FCSB are ca obiectiv inchirierea arenei si sustine ca echipa lui Becali nu poate fi blocata deoarece stadionul este construit din bani publici.Mai mult, el i-a atacat pe cei de la Steaua, proprietarii viitoarei arene, sustind ca nu isi vor permite sa joace pe propriul stadion!"Cu siguranta ca ramane un obiectiv sa jucam pe noul stadion Steaua. Nu vad ce alta echipa ar putea juca acolo. CSA Steaua? Nu stiu daca isi vor putea permite pentru ca acel stadion e facut din bani publici, acel stadion trebuie inchiriat.Ca va fi inchiriat de FCSB, Dinamo sau Viitorul , e aceeasi situatie ca la Arena Nationala, deci nu e o proprietate a cuiva acel stadion. Cu timpul, probabil ca stadionul Giulesti si Dinamo vor fi cedate primariilor, cum e normal. Nu cred ca o institutie de stat poate sa aiba un stadion propriu pentru ca nu stiu cum justifica acele lucrari de mentenanta", a precizat Helmuth Duckadam la ProSport Live Stadionul Steaua este construit, ca toate cele ridicate in ultimii ani in Romania, din fonduri publice prin Compania Nationala de Investitii.Va costa peste 64 de milioane de euro si va avea o capacitate de 31.254 locuri in tribune.Arena trebuie sa fie finalizata pana in primavara anului viitor, ea urmand a fi loc de pregatire pentru una dintre echipele ce vor juca in Romania meciuri de la Euro 2020.FCSB nu are un stadion numai al ei de cand a fost evacuata de pe vechea arena Steaua, echipa lui Becali jucand pe National Arena sau in orase din provincie meciurile de pe teren propriu.