Florin Talpan dezvaluie de ce vrea sa dea in judecata una dintre cele mai mari companii din lume

Talpan a explicat motivele pentru care ia in calcul posibilitatea de a-i da in judecata pe cei de la EA Sports, sustinand ca acestia au avut un comportament discriminatoriu si lipsit de respect in momentul in care a atribuit formatiei FCSB elemente din istoria Stelei.Pe de alta parte, cei de la EA Sports s-au aparat si au mentionat ca au atribuit FCSB elemente din palmaresul Stelei deoarece nu exista o hotarare definitiva care sa ateste ca acesta apartine Clubului Armatei.Amintim ca Talpan a castigat procesul din prima instanta, dar FCSB a facut recurs.