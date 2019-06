Florin Talpan nu se lasa! Planul pus la cale de juristul CSA dupa ce Steaua a ratat promovarea in Liga 3

Ziare.

Surse din cadrul Federatiei Romane de Fotbal au dezvaluit pentru Ziare.com ca Florin Talpan se intereseaza deja de felul in care poate promova Steaua in Liga 3 pe baza unei invitatii.Talpan isi doreste ca Steaua sa participe in Liga 3 datorita faptului ca Armata are o echipa inscrisa si in Liga Elitelor.In acest sens, juristul CSA Steaua intentioneaza sa aiba o intalnire cu conducerea FRF dupa meciurile echipelor nationale pentru a vedea felul in care poate ajunge gruparea militara in Liga 3.Regulamentul FRF specifica faptul ca echipele ce participa in Liga Elitelor se pot inscrie si in Liga 3 pe baza unei invitatii, insa conditiile sunt foarte dure. Astfel, la fiecare meci, Steaua ar urma sa fie obligata sa foloseasca 3 jucatori sub 19 ani si alti 5 sub 21 de ani.Totusi, echipa ar avea drept de promovare in Liga 2, chiar si daca va apela la o invitatie din partea FRF.Totul se va clarifica dupa meciurile echipelor nationale, cand Talpan se va intalni cu reprezentantii FRF.In orice caz, Talpan se bazeaza pe faptul ca exista deja un precedent, clubul Unirea Alba Iulia primind, in 2016, dreptul de a se inscrie in Liga 3 dintr-un motiv identic.Amintim ca Steaua a ramas fara antrenor dupa ce Marius Lacatus si-a dat demisia ca urmare a faptului ca a ratat promovarea in Liga 3 pentru al doilea an la rand.In urma cu un an, Talpan a fost singurul om din club care i-a cerut lui Lacatus sa-si dea demisia, dupa ce prima ratare a promovarii in Liga 3."Eu cu mana mea i-am facut contractul lui Lacatus la inceputul proiectului de Liga 4 si i-am pus clauze de obiectiv, adica am specificat clar acolo ca este vorba de promovare. Lacatus stia clar ca daca nu promoveaza trebuie sa plece. Daca are demnitate trebuie sa plece si el si Iovan, dar mai bine spus trebuie sa plece toti cei care aveau obiectiv promovarea.L-au sacrificat pe Ion Ion si nu este corect. Hai sa aflam adevarul. Hai sa vedem ce s-a intamplat la clubul Steaua. Hai sa aflam de ce Marius Lacatus sta mereu doar prin birourile lui Codrin Munteanu? Ce interese are de umbla doar pe acolo?", spunea Talpan anul trecut.