FRF a anuntat in ce liga va evolua Steaua in sezonul viitor

Printre aceste echipe nu se regaseste si CSA Steaua, astfel ca, pentru al 3-lea an consecutiv, "ros-albastrii" vor evolua in Liga a 4-a."Aproba referatul Managerului Directiei Competitii a FRF cu privire la completarea locurilor vacante din cadrul Ligii 3, editia 2019/2020, ramase ca urmare a neinscrierii in competitie a 3 cluburi care detineau dreptul de participare in campionatul national Liga 3, cu urmatoarele cluburi:ACS FC AGRICOLA BORCEALPS CETATE DEVACS ATLETIC BRADU (actual ACS VEDITA COLONESTI M.S.) ", se arata intr-un comunicat al FRF.CSA Steaua a ratat promovarea in Liga a 3-a, insa a depus o cerere pentru a fi promovata in cazul in care vor exista cluburi care se retrag.I.G.