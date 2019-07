Gigi Becali vine cu o varianta incredibila: Ce fost mare antrenor roman ar vrea sa puna mana pe Steaua!

Ziare.

Potrivit finantatorului celor de la FCSB, Anghel Iordanescu, ajutat de mai multi generali, intentioneaza sa preia fraiele formatiei din Liga a 4-a."Am auzit deja ca se fac bisericutele cine sa ia echipa. Unul dintre ei e Iordanescu. El vrea sa preia. Cu generali, cu nu stiu cum... Nu stiu in ce structura juridica. Au vazut ei palmarescul si gata... Dar eu o sa-l castig inapoi. Si un copil de clasa a 5-a stie", a spus Becali intr-o interventie la ProX "A spus un judecator, dar nu poate o sa zica la Curtea de Apel. Nu stiu daca Piturca se baga la CSA. Nu e fraier sa se duca la ceva... ce? Nu se duce el decat daca sunt roade. Si ca sa se apuce Piturca sa sadeasca acum ca sa ia roade peste 10 ani... nu cred, ca nu e fraier", a continuat acesta.CSA Steaua a ratat in aceasta vara, pentru al doilea an consecutiv, promovarea in Liga a 3-a.Anghel Iordanescu (69 de ani) a jucat la Steaua timp de 15 ani, in perioada 1968-1982 si 1986. Apoi, a pregatit echipa in doua randuri, intre 1986-1990 si 1992-1993.