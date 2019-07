Lovitura grea pentru Gigi Becali si FCSB: CSA a castigat palmaresul Stelei

Ziare.

Tribunalul Bucuresti a stabilit ca palmaresul Steaua apartine CSA din 1947 pana in 2003, anunta Prosport "Am castiga tot!", a afirmat juristul CSA, Florin Talpan, dupa decizia Tribunalului Bucuresti.Gigi Becali poate, insa, ataca hotararea la Curtea de Apel.21 de titluri de campioana;20 de Cupe ale Romaniei;4 Supercupe ale Romaniei;1 Cupa a Campionilor Europeni;1 Supercupa a Europei;5 titluri de campioana;2 Cupe ale Romaniei;2 Supercupe ale Romaniei2 Cupe ale Ligii.Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Talpan, a castigat toate dosarele contra lui Becali si FC FCSB. Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, emisa in decembrie 2014, care a anulat marca Steaua inregistrata de Gigi Becali, apoi cea a Curtii de Apel, din decembrie 2016, prin care lui Gigi Becali i se interzicea sa mai foloseasca, pentru clubul sau, numele Steaua.