Marius Baciu a fost eliberat: Explicatiile fostului capitan al Stelei dupa ce a fost retinut de trupele speciale

Ziare.

com

Antrenorul lui Turris a afirmat ca retinerea sa a avut legatura cu o plangere facuta de un parinte al unui fost fotbalist de la Daco-Getica, echipa pe care a pregatit-o in ultimele luni, care l-a acuzat ca a cerut spaga.Baciu a negat vehement acuzatiile, dar si faptul ca ar avea vreo legatura cu mafia pariurilor."Am fost intr-o situatie jenanta si chiar nu credeam ca pot sa fiu eu invinuit pentru asemenea lucruri. Am ramas cu gura cascata. Sunt un om care sunt contra mafiei pariurilor, pentru ca mi-a fost frica sa nu se ajunga la asemenea probleme. N-am intrat eu in vreo casa de pariuri . Toata situatia a fost o reclamatie a unui parinte cu nemultumiri, ca as fi luat bani sa-l bag pe fiul sau si nu l-am bagat. E strigator la cer! Eu am investit intr-o scoala de fotbal si nu mi-am favorizat nici propriul copil.Am investit foarte multi bani si sa ajung eu sa fiu invinuit ca as fi luat bani e strigator la cer. M-am speriat foarte tare (cand au venit mascatii), pentru ca nu stiam despre ce e vorba. Am fost comunicativ si le-am explicat cu sufletul ceea ce s-a intamplat. In situatiile astea trebuie sa fii just. Eu cred ca sunt si am fost un om corect si curat din orice punct de vedere. As vrea sa vedeti persoana care m-a reclamat si sa trageti concluziile", a spus Baciu, potrivit Fanatik La randul sau, avocatul lui Bacaiu, Vlad Hosu, a mentionat ca autoritatile nu au dispus nicio masura impotriva clientului sau."Nu este nicio legatura cu vreo mafie a pariurilor. Nu exista nicio acuzatie in acest sens. Este destul de facil pentru noi sa demontam acuzatia. Nu exista vreo proba ca domnul Baciu ar fi savarsit vreo fapta penala. Nu are niciun fel de masura preventiva. A fost o declaratie in care a prezentat care este pozitia sa si cu siguranta se vor continua cercetarile, pentru a demonstra ca dumnealui este nevinovat", a comentat Hosu.In varsta de 44 de ani, Baciu a fost un fotbalist important in istoria Stelei, pentru care a jucat intre 1996 si 2002.C.S.