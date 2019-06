Miodrag Belodedici a gasit vinovatii in conflictul dintre Becali si Armata: Cine e adevarata Steaua pentru legendarul fotbalist

Ziare.

Belodedici spune ca Becali este adevarata victima intrucat a fost pacalit de oamenii care conduceau Ministerul Apararii Nationale."L-au adus pe Gigi si i-au dat echipa pur si simplu. Nici macar nu i-au vandut-o, nici macar nu au facut acte ok! Si apoi toti generalii aceia au fugit cu buzunarele pline. Despre asta e vorba. I-au dat echipa lui Gigi si au disparut toti! Nici macar nu au privatizat-o. Ia echipa si fa ce vrei cu ea, i-au spus. Iar dupa cativa ani si-au amintit de Becali si l-au chemat la tribunal. Asta e realitatea, de fapt.Nu sunt decat de partea adevarului. Eu spun ce am vazut si ce am simtit. Uite, si Gigi Becali plange ca nu stiu cati bani a bagat in Ghencea . Pai era normal sa bage, pentru ca daca nu avea nocturna, parcarea, conditii minime, nu te lasa sa joci in Liga Campionilor. Deci investitiile lui erau normale si obligatorii. Si ca sa rezum. Acolo au fost niste interese ale unor oameni pe care ii durea in fund de Steaua si de altceva. Pa si la revedere!", a spus Belodedici pentru Fanatik. Totodata, Belodedici a afirmat ca pentru el adevarata Steaua este FCSB , echipa patronata de Gigi Becali."Din punctul meu de vedere, problema este foarte clara. Baietii care au jucat la Steaua au trecut la FCSB, ca doar nu a existat o alta echipa. Dupa ce s-au judecat, Gigi a pierdut procesul si trebuie sa schimbe numele echipei. Steaua e tot aia, dar nu mai putem sa-i spunem asa pentru ca s-a pierdut procesul acela", a mai spus Belodedici.Gigi Becali a pierdut in instanta marca Steaua si a fost obligat sa schimbe numele echipei in FCSB. In momentul de fata, pe rolul instantei exista un proces pentru a determina care echipa detine palmaresul Stelei.Pe fondul conflictului cu Becali, Armata a reactivat sectia de fotbal si are o echipa ce poarta numele Steaua, care a ratat pentru doi ani la rand promovarea in Liga 3.C.S.