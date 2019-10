MM Stoica cere o ancheta DNA la Steaua: "Sunt unii care dau foc banilor!"

Ziare.

In prezent fara angajament, Stoica este de parere ca militarii au cheltuit foarte multi bani in cele doua sezoane in care Steaua nu a reusit sa promoveze in Liga 3.El sustine ca cei de la Academica Clinceni au investit mai putin si au reusit sa ajunga in Liga 1 , in timp ce Steaua nu poate depasi nivelul "de judet"."Banii de la buget sunt cheltuiti, sunt sume colosale. Clinceniul, cu mai putin de jumatate din ce a cheltuit in Liga a 4-a, care nu a promovat in Liga a 3-a, a promovat in Liga 1. Mor militari pentru ca un camion nu are frane.Asta e ceva de DNA, dupa parerea mea. Nu sunt bani sa cumperi un camion ca sa nu moara trei militari, dar sunt bani sa dai un milion ca sa ramai in Liga a 4-a, sa joci cu grasii fotbal. Aici trebuie autosesizare. Nu inteleg treaba asta", a spus Stoica la Digisport Reinfiintata dupa ce Clubul Sportiv al Armatei Steaua a castigat in instanta marca si numele Steaua Bucuresti, echipa de fotbal a "ros-albastrilor" s-a facut de ras in ultimele doua sezoane, pierzand lupta pentru promovare in fata celor de la Rapid si Carmen.M.D.