Noul stadion Steaua e aproape gata: Cum arata "bijuteria" din Ghencea (Video)

Compania Nationala de Investitii a publicat noi imagini cu stadiul lucrarilor si se observa ca acestea au intrat in linia finala.Stadionul este construit din bani publici si trebuia sa coste 66 de milioane de euro, dar ulterior, in timpul guvernarii PSD , suma a crescut la 95 de milioane de euro.Noua arena din Ghencea va avea 31.254 de locuri.Din cate se pare, noul stadion Steaua va fi functional la inceputul lunii iunie.In schimb, la noul stadion din Giulesti lucrarile decurg mult mai lent si nu sunt sanse sa fie finalizat in acest an. Pe de alta parte, la Arcul de Triumf lucrurile stau ceva mai bine.C.S.