Noul stadion Steaua e aproape gata: Iata cand ar putea fi finalizat

Manuela Patrascoiu, directorul general al Companiei Nationale de Investitii, spune ca lucrarile din Ghencea sunt gata in proportie de 75%, iar in aprilie se va monta gazonul.Arenele Steaua si Arcul de Triumf vor fi gata pana la finalul lunii mai, in timp ce Giulestiul va astepta inaugurarea pana in toamna."Stadionul Steaua astazi are un stadiu de executie de 75%. In prima parte a lunii februarie va fi finalizata in totalitate montarea acoperisului, vom incepe infrastructura in luna martie pentru gazon, iar din aprilie lucrarile de tesere. Va fi un gazon hibrid, la fel si la Arcul de Triumf, tot un gazon hibrid. Arcul de Triumf este intr-un stadiu de 60%, pana la 30 mai 2020 ele vor fi pregatite pentru antrenament. Giulestiul este intr-un stadiu fizic de 35%, saptamana viitoare deja este la cota zero, se termina turnarea placii de beton si incepe montarea elementelor de suprastructura. Si el, in luna septembrie cel tarziu va fi gata", a spus Manuela Patrascoiu la Telekomsport.Cele trei stadioane ar fi trebuit sa fie gata in primavara acestui an si gata de utilizare ca baze de pregatire la Campionatul European.Doar doua dintre ele au sanse sa faca parte din acest proiect, lucrarile din Giulesti fiind mult intarziate.