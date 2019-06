Reactia comandantului CSA Steaua dupa ce echipa Armatei a ratat promovarea in Liga 3

Ziare.

Bixi Mocanu a mentionat ca echipa Armatei nu se va desfiinta, dar spune ca in curand vor fi luate numeroase masuri."Suntem foarte suparati, dezamagiti fata de ceea ce s-a intamplat, am vorbit cu Neagoe, responsabilul echipei, dar si cu antrenorul Marius Lacatus . O sa luam masuri zilele astea, care vizeaza partea organizatorica, dar si fata de cei care se ocupa de activitatea echipei. Mi-a prezentat cateva argumente si concluzii fata de jocul de ieri, o sa o puna si pe hartie. Cand va fi gata vom avea documentul si vom analiza. Echipa va contiuna, cu mine, fara mine, e echipa clubului. Cu sau fara Marius Lacatus Noi facem analiza si vedem daca mergem cu aceasta echipa manageriala sau cu antrenorii acestia. Lacatus are o optiune de onoare, isi asuma rezultatele, e dezamagit, suparat... M-am legat sufleteste de el, sincer as vrea sa mai asteptam un pic cu decizia si apoi va anuntam", a spus Pompiliu Bixi Mocanu pentru Pro Sport Echipa de fotbal Steaua a ratat pentru al doilea an la rand promovarea in Liga 3, fiind invinsa de Carmen Bucuresti in meciul decisiv.Gruparea militara a avut un buget de cel putin trei ori mai mare decat cel al rivalelor, dar rateaza obiectiv dupa obiectiv.In urma acestui esec, sunt sanse mari ca Marius Lacatus sa-si dea demisia din functia de antrenor principal.C.S.