Scandal pe marca Steaua: "Pot da in judecata Armata"

Ziare.

com

Bota a obtinut in urma cu doua zile documentul oficial de la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala care prevede ca marca Steaua ii apartine.Acesta spune chiar ca poate da in judecata Armata si sa ceara bani grei, daca va continua sa foloseasca brandul Steaua."S-a terminat totul. Pana in 2027 marca Steaua e a mea. Oficiul Uniuniii Europene pentru Proprietate Intelectuala e OSIM-ul Europei. Decizia e valabila in toate tarile din UE. Nu-ti trebuie nimic altceva decat se depui niste acte si sa urmezi niste reguli", a spus Bota pentru Prosport "Am dreptul sa folosesc brandul Steaua si am dreptul sa dau in judecata pe cine il foloseste fara acordul meu. Pot da in judecata Armata. Pot sa le cer bani grei", a continuat acesta.Intrebat daca a vorbit pana acum cu Gigi Becali despre acest subiect, Bota a raspuns: "Becali nu prea intelege despre ce e vorba. Prima data vreau sa-l fac pe Talpan sa nu mai foloseasca numele Steaua. Sa inteleaga ca nu mai are dreptul asta".Conform spuselor lui Pompiliu Bota, juristul Florin Talpan nu mai poate face apel asupra acestei decizii.